Бойко призвал во втором туре голосовать против Порошенко

«Мы в оппозиции всегда были к этому политикуму. Убежден, что действующий президент не останется на второй срок», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, отвечая на вопрос, поддержит ли он во втором туре Владимира Зеленского.

«У нас решение, кого поддержать, надо провести через партию. Но хочу сказать, что мы – против консервации сегодняшней власти», – добавил бывший кандидат в президенты, лидер «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрий Бойко.

Во вторник соратник Бойко, глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что партия не будет поддерживать во втором туре ни действующего президента Петра Порошенко, ни лидера президентской гонки Владимира Зеленского. «Их программы и то, что сделал один, и то, что собирается делать другой, не подходит сегодня для Украины и не подходит для нашей политической силы, которая откажет им в поддержке», – заявил Медведчук.

Ранее в интервью газете ВЗГЛЯД первый президент Украины Леонид Кравчук предположил, что большинство избирателей Бойко во втором туре поддержат Зеленского. «Понятно, что этот электорат не будет голосовать за Порошенко, а большая его часть может отойти к Зеленскому», – предсказал Кравчук.