Кравчук: Зеленский может сделать шаг навстречу России

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1 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 22:19  |  vz.ru
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Россияне надувают кредитный пузырь

Первопричина кредитного бума сейчас в латании дыр семейного бюджетаФото: Андрей Махонин/ТАСС
Долговая нагрузка россиян слишком быстро растет и приближается к пику 2014 года, что всерьез беспокоит российский Центробанк. Еще один–два года, и ситуация может оказаться критичной, говорят эксперты. Что же толкает наших сограждан устраивать кредитный бум и как можно их заставить жить по средствам? Подробности...
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США используют крымских татар для новой атаки на Россию

Всего были арестованы 23 крымчанина, подозреваемые в причастности к «Хизб ут-Тахрир» Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Между Россией и США разгорается новый конфликт, в центре которого – крупнейшая операция силовиков против исламистов в Крыму. Делая вид, что Москва преследует «демократических активистов» и «национальные меньшинства», контролируемые американцами СМИ ставят рекорды по вранью и наглости. Зачем им это нужно? И почему это происходит именно сейчас?  Подробности...
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Религиозным призывникам придется отдать священный долг в армии

Российские священники, как правило, сами в свое время отслужили срочную службуФото: Сорокин Донат/ТАСС
Очередной призыв в Вооруженные силы, начавшийся 1 апреля, коснется десятков тысяч человек. Но что делать тем, кто по религиозным соображениям не желает брать в руки оружие или даже уже является священником? Как служат в Российской армии «святые отцы» и как относятся к ним в армиях других стран мира? Подробности...
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У Клинтон появились шансы вернуться в Белый дом в новом статусе

Хиллари Клинтон пока рано сбрасывать со счетовФото: I-Images/Zuma/Global Look Press
В России начали забыть о Хиллари Клинтон, два с лишним года назад проигравшей Дональду Трампу выборы президента США – и совершенно напрасно. Хотя она практически незаметна в публичном пространстве, бывшая госсекретарь оказывает колоссальное влияние как серый кардинал американской политики. Каким образом и к каким высотам она сегодня стремится? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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После первого тура выборов на Украине несчастны все

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Вот он, наглядный печальный пример, как превратить довольно крупную, пусть и молодую страну в огромный цирк-шапито. Адекватным людям, находящимся там, правда, от такого цирка совсем не весело, а даже наоборот. Подробности...
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Дворовые игры спасут мир от петли на шее

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Срaзу несколько опросов среди школьников показали удивительную вещь: наши дети всё больше предпочитают «дворовые игры» интернет-одиночеству. Такое впечатление, что они переболели, получили иммунитет и возвращаются в реальность. Подробности...

Медовый месяц Зеленского с Украиной будет коротким

Глеб Простаков, журналист
При прочих равных Зеленский станет президентом. Но такая победа обострит и без того звенящий политический кризис в стране. У Зеленского нет своей фракции в парламенте, ему не на кого опереться. Он станет президентом без портфеля. Подробности...
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    Роль Берии в истории

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      Военный транспортник Ил-112B впервые поднялся в воздух

      Первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводе
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      Путину в Киргизии подарили коня и щенка

      Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган. Российский лидер, находившийся в республике с государственным визитом, с удовольствием принял подарки. Главы других стран и раньше дарили Путину собак
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      Дональд Трамп принял Александра Овечкина в Белом доме

      Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и основателя общественного движения Putin Team Александра Овечкина, а также других хоккеистов команды, ставших чемпионами НХЛ. «Очень горжусь вами, парни», – сказал президент, отметив, что его дочь Иванка – «огромный фанат» Овечкина
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          Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?
          • Да

          • Нет

          Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?
          • Порошенко - Зеленский

          • Порошенко - Тимошенко

          • Зеленский - Тимошенко

          За кого из российских фигуристок вы больше болеете?
          • За Алину Загитову

          • За Евгению Медведеву

          • За Елизавету Туктамышеву

          • За другую (указать в комментариях)

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            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?

            Кравчук: Зеленский может сделать шаг навстречу России

            Первый президент Украины оценил шансы кандидатов на победу во втором туре   1 апреля 2019, 22:15
            Фото: Евгений Котенко/РИА Новости
            Текст: Алексей Нечаев

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            «Если Зеленский сможет предложить России какую-то конструктивную дискуссию и взаимные уступки – хорошо. Но здесь не может быть односторонних уступок, иначе он сразу потеряет авторитет», – заявил газете ВЗГЛЯД первый президент Украины Леонид Кравчук, оценивая результаты первого тура выборов главы государства.

            На Украине завершается подсчет голосов состоявшихся накануне выборов президента. По итогам обработки 94,40% протоколов, результат действующего главы государства Петра Порошенко к вечеру понедельника упал чуть ниже 16%, а отрыв от идущей на третьем месте лидера партии «Батькивщина» сократился до 2,55% – сейчас у Юлии Тимошенко 13,39%.

            Лидером гонки по-прежнему остается выдвиженец от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, набирающий 30.26% голосов. Замыкает четверку лидеров представитель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь!» Юрий Бойко с результатом в 11.57%, сообщил в понедельник вечером сайт ЦИК Украины

            Таким образом, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы количества голосов, поэтому 21 апреля состоится второй тур выборов. В нем примут участие, как ожидается, Зеленский и Порошенко. При этом в понедельник Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила Зеленского и Порошенко на дебаты, так как оба прошли во второй тур.

            Пока участие в теледебатах не является обязательным, однако 20 марта в украинский парламент внесли законопроект об изменениях, согласно которому дебаты должны стать обязательными для победителей первого тура президентских выборов.

            О том, каким может быть бы исход дебатов между Порошенко и Зеленским и чем вообще завершится второй тур выборов, в интервью газете ВЗГЛЯД рассуждает первый президент независимой Украины (1991-1994) Леонид Кравчук.

            ВЗГЛЯД: Леонид Макарович, кто, по-вашему, победит во втором туре?

            Леонид Кравчук: Если брать сегодняшние рейтинги и настроения в обществе, а настроения из-за войны, коррупции и бедности очень противоречивые, то рейтинг действующего президента оказался в районе 16%. В то же время у Зеленского рейтинг – почти 31%. То есть, вдвое больше, чем у Порошенко.

            При правильно выбранной стратегии и находке грамотных решений, в которые поверит общество – шансы на победу у Зеленского выше.

            Часто ведь бывает так, что человек хорошо идет, но на каком-то вопросе срывается, – и общество на это моментально реагирует. Может поколебаться вера в человека.

            Зеленский – человек молодой, в политике он впервые. С одной стороны – это плюс, потому что люди хотят видеть новые лица. С другой стороны – это минус, потому что у него нет опыта. Но сегодня я могу сказать, что у Зеленского шансов на победу больше, чем у действующего президента.

            ВЗГЛЯД: А сможет ли Порошенко переиграть Зеленского на теледебатах?

            Л.М.: Все зависит от того, как начать эти дебаты. Сейчас сложилась такая ситуация, что действующий президент после первого тура начал оскорблять Зеленского. Тот ему отвечает неоднозначно.

            Зеленский – как человек интеллигентный и творческий – может предложить Порошенко привести в порядок их личные отношения.  И если они начнут дебаты, позабыв оскорбления, и попросят друг у друга извинений – тогда дебаты станут более аккуратными, и Зеленский их выиграет абсолютно точно.  Если же их переведут в плоскость личных оскорблений – тогда это будут не дебаты, а базар.

            ВЗГЛЯД: Поддержит ли Юго-Восток во втором туре Зеленского? Или Порошенко удастся за эти три недели переубедить этот электорат? Доказать, что Зеленский – это, дескать, не ваш кандидат. И тогда многие избиратели 21 апреля просто останутся дома.

            Л.М.: Электорат Юго-Востока, помимо Зеленского, проголосовал в большей степени за Юрия Бойко и в меньшей степени за Юлию Тимошенко. Таким образом, все три оппозиционных по отношению к президенту кандидата получили большинство голосов. Понятно, что этот электорат не будет голосовать за Порошенко, а большая его часть может отойти к Зеленскому.

            Имея 16% голосов в свою пользу, а против себя 84% – Порошенко будет очень сложно кого-либо в чем-то убедить, тем более после того, что в 2014 году он набрал 54% голосов.

            Я думаю, что Порошенко не сможет полностью использовать свой административный ресурс, потому что контролировать его действия будет не только Зеленский, но и остальные кандидаты в президенты, не вышедшие во второй тур.

            ВЗГЛЯД: Зеленский неоднократно обещал решить проблему Донбасса. Но сможет ли он это сделать?

            Л.М.: Зеленский может сделать открытый шаг, потому что он не обременен какими-то острыми прежними заявлениями оценочного характера. Порошенко сложнее, потому что он уже много раз высказывался против Путина, против России и так далее. Ему тогда придется возвращаться назад.

            Зеленскому не надо никуда возвращаться, потому что он еще не высказывался как официальное лицо. Таким образом, он может сделать открытый и даже откровенный шаг.

            Но как на это отреагирует Россия? Чем ответит Кремль? Мы пойдем по пути мира, чтобы не проливалась кровь, чтобы были добрососедские отношения? 

            Если Зеленский сможет предложить России какую-то конструктивную дискуссию и взаимные уступки – хорошо. Но здесь не может быть односторонних уступок, иначе он сразу потеряет авторитет. И все же у Зеленского более открытая дорога к миру, чем у Порошенко.


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