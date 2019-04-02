Глава московского ГИБДД опроверг слухи о своей отставке

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктор Коваленко прокомментировал сообщения о своей отставке, назвав их слухами.

«Извините, я понимаю, я сплетни не комментирую», – передает заявление Коваленко «Москва24».

Ранее ТАСС со ссылкой на информированный источник сообщал, что во вторник в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД прошло совещание, на котором якобы обсуждался вопрос увольнения Коваленко в апреле. Источник сказал, что начальник ГИБДД подал рапорт об уходе, уточнив, что увольнение связано не с недавним трагическим ДТП на Можайском шоссе, а с назревшими системными пробелами в управлении. В ГИБДД информацию о совещании, на котором решался вопрос об отставке Коваленко, не подтвердили.

Ранее заявлялось, что несколько сотрудников и руководителей ГИБДД Москвы были наказаны по итогам служебной проверки, проведенной после гибели девочки и ее матери в ДТП на Можайском шоссе.

Напомним, 24 марта Mercedes Gelandewagen столкнулся с «Нивой», в которой ехала семья. В результате аварии погибли женщина и ребенок, находившиеся в «Ниве», водитель иномарки Муслим Джамбеков скрылся с места происшествия. Когда в СМИ появилась информация, что за рулем внедорожника находился чеченец, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал водителя сдаться полиции и «не позорить свой род». Джамбеков явился в правоохранительные органы на следующий день. Он признал, что авария произошла по его вине и был арестован.