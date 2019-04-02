В ГИБДД опровергли сообщения об отставке начальника московской ГАИ

Госавтоинспекция МВД не подтвердила сообщения о ведомственном совещании, на котором якобы обсуждалась отставка руководителя московского управления ГИБДД Виктора Коваленко.

«Относительно сообщений, которые размещались сегодня в СМИ. У нас такого совещания не проводилось. Иной информацией не располагаем», – сказал представитель ГАИ «Интерфаксу».

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах сообщило, что во вторник в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД прошло совещание, на котором якобы обсуждался вопрос увольнения Коваленко в апреле.

«Виктор Коваленко подал рапорт об уходе по собственному желанию. Это не связано с ДТП на Можайском шоссе, где погибли женщина с ребенком. Проблемы в управлении были давно, еще до этой аварии», – сказал источник ТАСС, уточнив, что в настоящее время Коваленко находится в отпуске.

На минувшей неделе на Можайском шоссе Mercedes Gelandewagen столкнулся с «Нивой», в которой ехала семья. В результате аварии погибли женщина и ребенок, находившиеся в «Ниве», водитель иномарки Муслим Джамбеков скрылся с места происшествия. Когда в СМИ появилась информация, что за рулем Mercedes находился чеченец, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал водителя сдаться полиции и «не позорить свой род». Джамбеков явился в правоохранительные органы на следующий день. Он признал, что авария произошла по его вине и был арестован.