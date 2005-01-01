Устроивший смертельное ДТП в Москве водитель Gelandewagen сдался полиции после обращения Кадырова

Водитель Mercedes Gelandewagen, ставший виновником ДТП с двумя погибшими в Москве, после призыва главы Чечни Рамзана Кадырова явился в правоохранительные органы.

«Муслим Джамбеков явился в правоохранительные органы Чечни... Как меня проинформировало руководство МВД по ЧР, Джамбеков поясняет, что был в шоковом состоянии и получил травму при аварии. Этим он якобы объясняет свой поступок, который на самом деле не красит мужчину, более того, является позорным», – написал глава Чечни в Telegram-канале.

Джамбеков, узнав про обращение главы Чечни, «сразу же принял решение сдаться полиции, готов понести любое наказание, предусмотренное законом, утверждает, что глубоко сожалеет о случившемся, выражает соболезнование родным и близким погибших при ДТП женщины и девочки», отметил Кадыров.

В четверг глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на просьбу повлиять на водителя, сбежавшего с места смертельного ДТП в Москве, и обратился к виновнику аварии в социальных сетях.

Авария произошла 24 марта на Можайском шоссе в Москве. На большой скорости Mercedes столкнулся с «Нивой», в которой ехала семья. В результате женщина и ребенок, находившиеся в салоне «Нивы», скончались, отец семейства попал в больницу, но выжил. Водитель Mercedes скрылся с места аварии.

Telegram-канал Mash сообщил, что владелец элитного автомобиля – боец ММА Абдул-Рахман Дудаев из Чечни, а за рулем иномарки находился друг Дудаева, судимый за разбой Муслим Джамбеков. Сам Дудаев заявил, что продал машину год назад.