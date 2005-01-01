Кадыров потребовал от устроившего смертельное ДТП в Москве чеченца явиться в полицию

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на просьбу повлиять на водителя, сбежавшего с места смертельного ДТП в Москве, и обратился к виновнику аварии в социальных сетях.

ДТП произошло на Можайском шоссе 24 марта, в результате аварии погибли женщина и ребенок, которые были в отечественном авто, водитель Mercedes скрылся с места аварии, передает РИА «Новости».

По данным телеграм-канала Mash, владельцем иномарки оказался боец ММА Абдул-Рахман Дудаев из Чечни, а за рулем машины в момент аварии был друг Дудаева, судимый за разбой Муслим Джамбеков. Позже Дудаев заявил, что продал Mercedes год назад.

Депутат Смоленской областной думы Андрей Митрофаненков в соцсетях обратился к Рамзану Кадырову с просьбой повлиять на сбежавшего с места аварии мужчину.

«Я, как и все жители Чечни, решительно и однозначно осуждаю поступок Муслима Джамбекова, который оставил место происшествия. Я напрямую обращаюсь к нему! Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род», – написал в своем обращении к Джамбекову Кадыров во «ВКонтакте».

Он добавил, что в случае, если Джамбеков пытается увести от ответственности другого человека, сидевшего за рулем авто в момент аварии, то у него это не выйдет.

Кадыров заявил, что Джамбекову нужно немедленно явиться в полицию.

«Считаю необходимым тебя также предупредить, что не прекратим твои поиски, если даже не будут искать правоохранительные органы. Скрыться ты не сможешь. С 25 марта прошло несколько дней», – предупредил пропавшего водителя глава республики.

Также он также выразил соболезнования семье погибших.