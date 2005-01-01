Суд в Москве арестовал водителя Gelandewagen после смертельного ДТП

Дорогомиловский суд Москвы арестовал до 25 мая водителя Mercedes Gelandewagen Муслима Джамбекова, который является предполагаемым виновником аварии в столице, в результате которой погибли два человека, об этом сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Татаруля.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия, просившего избрать Джамбекову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 мая», – приводит ее слова РИА «Новости».

Напомним, 24 марта на Можайском шоссе Mercedes Gelandewagen столкнулся с «Нивой», в которой ехала семья. В результате аварии погибли женщина и ребенок, находившиеся в «Ниве», а водитель иномарки скрылся с места происшествия.

Когда в СМИ появилась информация, что за рулем Mercedes находился чеченец, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал водителя незамедлительно сдаться полиции и «не позорить свой род». Муслим Джамбеков явился в правоохранительные органы на следующий день. Он признал, что авария произошла по его вине. Джамбеков также принес соболезнования родным и близким погибших и извинился перед жителями России. Позднее подозреваемого доставили из Грозного в Москву.