Предполагаемого виновника ДТП на Можайском шоссе доставили из Грозного в Москву

Предполагаемого виновника смертельной аварии на Можайском шоссе в Москве Муслима Джамбекова доставили из Грозного в российскую столицу, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Волк сообщила, что сотрудники полиции доставили Джамбекова из Грозного в Москву, передает ТАСС.

В ближайшее время он будет передан сотрудникам Следственного комитета.

Напомним, 24 марта на Можайском шоссе Mercedes Gelandewagen, управляемый чеченцем Муслимом Джамбековым, столкнулся с «Нивой», в которой ехала семья.

В результате погибли находившиеся в салоне «Нивы» женщина и ребенок, водитель Mercedes скрылся с места аварии.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсетях осудил действия Джамбекова и обратился к нему с призывом сдаться полиции. После этого предполагаемый виновник ДТП явился в правоохранительные органы.