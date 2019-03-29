Начальников ГИБДД Москвы наказали после смертельной аварии на Можайском шоссе

Несколько сотрудников и руководителей ГИБДД Москвы были наказаны по итогам служебной проверки, проведенной после гибели девочки и ее матери в ДТП на Можайском шоссе, об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

Находившийся на месте аварии инспектор ДПС ГИБДД капитан полиции Олег Новоселов был уволен, сообщил Колокольцев, передает «Интерфакс».

«Инспектор ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве лейтенант полиции Виталий Федоров предупрежден о неполном служебном соответствии», – добавил глава ведомства.

Также он перечислил нескольких руководителей московской Госавтоинспекции, привлеченных к дисциплинарной ответственности. Среди них оказались начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко, командир 1-го ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве подполковник полиции Алексей Сорокин.

Еще нескольким руководителям объявлены строгие выговоры, добавил глава МВД.

Напомним, 25 марта на Можайском шоссе Mercedes столкнулся с «Нивой», в которой ехала семья. Женщина и ребенок, находившиеся в салоне «Нивы», скончались, отец семейства попал в больницу, но выжил. Находившийся за рулем иномарки Муслим Джамбеков с места аварии скрылся.

Глава Рамзан Кадыров в соцсетях осудил действия Джамбекова и обратился к нему с призывом сдаться полиции. После сообщения Кадырова виновник ДТП явился в правоохранительные органы.