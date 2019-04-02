Украина начала укреплять границу с Россией

Государственная погранслужба Украины начала активные работы по укреплению российско-украинской границы в рамках проекта «Стена», сообщает МВД страны.

«С 1 марта возобновились работы и подготовка по инженерно-техническому обустройству российско-украинской государственной границы. А с 1 апреля начались уже активные работы по реализации запланированных мероприятий», – говорится на сайте ведомства.

Работы ведутся, в частности, в Луганской области, где участке отдела пограничной службы «Лозно-Олександивка» установлено свыше шести км спиральных заграждений типа «Егоза» и обустроено 13 км противотанковых рвов. Кроме этого, в Харьковской области устанавливаются системы видеонаблюдения и контроля и прокладываются переходы через сложные и нестандартные участки местности. Укрепление границ проходит также в Черниговской и Сумской областях.

В 2019 году бюджет Украины направит на обустройство государственных границ 400 млн гривен, говорится в сообщении. На них будут развернуты пять видеокомплексов, 50 км противотранспортных рвов, 47,9 км спиральных заграждений и 65,8 км рокадных дорог.

Проект «Стена» является одним из самых дорогостоящих проектов Украины с тех пор, когда Арсений Яценюк был премьер-министром страны. При этом прокуратура Черниговской области открыла уголовное производство в связи с растратой бюджетных средств, выделенных на проект, а один из украинских депутатов заявил, что «Стена» на самом деле является «огородной сеткой», которая «даже дикого кролика не остановит».

В феврале пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян говорил, что «Стена» готова на 30%, хотя еще в ноябре сообщалось о 47%.