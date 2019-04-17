Путин опроверг информацию о встрече «нормандской четверки» в июне

Президент России Владимир Путин сообщил, что ему ничего неизвестно о проведении в июне встречи нормандской четверки.

«Мне об этом ничего неизвестно, с нами этого никто не обсуждал, в моем рабочем графике этого нет», – передает РИА «Новости» заявление главы государства.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявлял, что сразу после президентских выборов Украина проведет заседание нормандского формата.

В Донбассе заявление Порошенко о скором саммите участников нормандского формата, на котором якобы будет принято решение о вводе миротворцев ООН в Донбасс, назвали «очередной фантазией» действующего президента Украины.