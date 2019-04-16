В Донбассе развенчали предвыборную фантазию Порошенко

Заявление о скором саммите участников нормандского формата, на котором якобы будет принято решение о вводе миротворцев ООН в Донбасс, является очередной фантазией Петра Порошенко, проигрывающего предвыборную гонку, заявил представитель провозглашенной Луганской народной республики Родион Мирошник.

Мирошник напомнил, что «решение о введении миссии ООН может быть принято только в Совете Безопасности ООН, а нормандский формат не является в полном смысле международной организацией», передает ТАСС.

«По мере приближения к выборам заявления Порошенко превращаются в бессвязный набор слов. Он делает откровенно ложные заявления, рассчитанные на безграмотность его избирателей», – сказал представитель ЛНР, подчеркнув, что «заявление об очень скором саммите нормандского формата – очередная фантазия Порошенко на фоне перспективы его проигрыша во втором туре выборов».

«Заявлять о том, что в нормандском формате будет подписан документ о введении миссии миротворцев ООН в Донбасс, это, в первую очередь, неуважение к своим избирателям и гражданам Украины», – уверен представитель провозглашенной республики.

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При этом Мирошник обращает внимание, что «большая часть мер, которые перечисляет Порошенко, уже есть в Минских соглашениях, только украинская сторона, которую до последнего времени представлял он сам, их не выполняла».

Более того, представитель ЛНР считает, «ни один из лидеров нормандского формата, за исключением Порошенко, не готов проводить новое безрезультатное заседание, а прогнозировать их результативность нет никаких оснований».

«На сегодняшний день, и в первую очередь «благодаря» Киеву, никаких проектов, удовлетворяющих обе стороны конфликта (Донбасс и Киев) попросту нет», – подчеркнул представитель ЛНР.

Ранее в Кремле опровергли анонсированную Порошенко встречу нормандской четверки. Напомним также, сразу после первого тура президентских выборов Порошенко пообещал новый этап установления контроля Киева над Крымом и Донбассом.

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