Порошенко пообещал новый этап возвращения Донбасса и Крыма

Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал, что сразу же после 21 апреля – второго тура выборов главы украинского государства – начнет новый этап установления контроля Киева над Крымом и Донбассом.

«Это будет происходить по программе возобновления суверенитета в Донбассе через международную платформу обеспечения возвращения Крыма», – приводит его слова ТАСС.

Порошенко также призвал не рассчитывать, что победа уже у него в кармане. «Нужна тотальная мобилизация всех украинских патриотов, сама собой победа не придет», – подчеркнул он.

Ранее в воскресенье Порошенко обратился к избирателям, голосовавшим за шоумена Владимира Зеленского.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



Ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране в воскресенье выборов. Экзитполы отдают лидерство Зеленскому (около 30%) и Порошенко (около 18%). Юлию Тимошенко и Юрия Бойко ставят на третье и четвертое места соответственно.

Штаб Тимошенко оспорил выход Порошенко во второй тур. Согласно их подсчетам, за пост президента Украины во втором туре должны бороться Зеленский и Тимошенко.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.