Порошенко рассказал о судьбе «нормандского формата»

Действующий президент Украины Петр Порошенко рассказал, что будет с переговорами в «нормандском формате» (Франция, Германия, Россия и Украина) в случае его победы во втором туре выборов главы государства.

В эфире телеканала «Украина» Порошенко сообщил, что переговоры будут возобновлены в ближайшее время.

«Сейчас мы едем в Берлин. Сегодня есть заявление наших партнеров о том, что срочно будет восстановлена деятельность «нормандской формата». Нам есть что делать. Мы точно знаем куда, когда и как двигаться», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее Порошенко заявил, что сразу после президентских выборов Украина проведет заседание «нормандского формата».

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В свою очередь кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пообещал, что в случае победы на выборах не станет затягивать с установлением мира в Донбассе и постарается как можно быстрее достичь действенного прекращения огня. Он также выразил готовность к переговорам с российским руководством по этому вопросу.

Напомним также, сразу после первого тура Порошенко пообещал новый этап установления контроля Киева над Крымом и Донбассом.

Второй тур намечен на 21 апреля.

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