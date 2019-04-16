В Кремле опровергли анонсированную Порошенко встречу нормандской четверки

В графике президента России Владимира Путина пока нет поездки в Нормандию на мероприятия, посвященные 75-летию высадки войск антигитлеровской коалиции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока нет», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передает «Интерфакс».

Перед этим президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в начале июня. По его словам, там может быть принято решение о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс, передает РИА «Новости».

«Мы надеемся, что уже в мае или в начале июня будут подписаны документы «нормандского формата», где будет предусмотрен вывод российских войск с украинской территории, вывод тяжелей техники и артиллерии, разоружение незаконных вооруженных формирований и принятие решения о введении голубых касок ООН», – сказал Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что сразу после президентских выборов Украина проведет заседание «нормандского формата».

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обещал, что не станет затягивать с установлением мира в Донбассе и постарается как можно быстрее достичь действенного прекращения огня.