Ким Чен Ын предложил провести третью встречу с Трампом

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ына в ходе выступления перед депутатами Верховного народного собрания заявил о готовности провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом несмотря на неудачно завершившуюся встречу в Ханое, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам Ким Чен Ына, его отношения с Трампом продолжают оставаться хорошими несмотря на безрезультатное завершение саммита в Ханое, передает ТАСС.

Лидер КНДР Ким Чен Ын также заявил, что намерен подождать до конца года, пока руководство Соединенных Штатов примет «смелое» решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит с американским президентом Дональдом Трампом.

Напомним, февральский саммит между лидерами США и КНДР в Ханое саммит завершился безрезультатно, так как Трамп пытался убедить Ким Чен Ына отдать США ядерное оружие.

После этого в Пхеньяне заявили, что рассматривают возможность приостановки дальнейших переговоров с Вашингтоном о ядерном разоружении. Трамп, в свою очередь, не исключил введения новых санкций против КНДР.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Ким Чен Ын устроил Трампу «горькое поражение».