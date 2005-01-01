Трамп пытался убедить Ким Чен Ына отдать США ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп в ходе февральского саммита в Ханое пытался убедить лидера КНДР Ким Чен Ына перевести северокорейское ядерное оружие и топливо в Соединенные Штаты.

По сведениям Reuters, Трамп передал лидеру КНДР документ с предложением перевести северокорейское ядерное оружие и топливо в Соединенные Штаты, передает ТАСС.

По словам осведомленного источника, документ должен был показать, что именно Соединенные Штаты подразумевали под «окончательной и в полной мере верифицируемой денуклеаризацией Северной Кореи».

Так, в английской версии документа содержался призыв к полному демонтажу ядерной инфраструктуры КНДР, ликвидации программ создания биологического и химического оружия, а также всех баллистических ракет, пусковых установок и связанных с этим объектов.

Кроме того, в документе присутствуют требования о предоставлении Пхеньяном всеобъемлющей декларации по своей ядерной программе и приостановке строительства любых объектов ядерной инфраструктуры, а также об обеспечении доступа для инспекторов из США и международных специалистов.

Напомним, в ходе ханойского саммита Ким Чен Ын предлагал Трампу демонтировать ядерный центр в Йонбене в обмен на частичное снятие международных санкций. Делегация США сочла уступки КНДР недостаточными, в итоге саммит завершился безрезультатно.

После этого в Пхеньяне заявили, что рассматривают возможность приостановки дальнейших переговоров с Вашингтоном о ядерном разоружении.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Ким Чен Ын устроил Трампу «горькое поражение».