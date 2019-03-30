Трамп заговорил о новых санкциях против КНДР

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не видит необходимости в введении дополнительных санкций против КНДР, однако не исключил такого варианта развития событий в будущем.

Трамп заметил, что жители КНДР «сильно страдают, переживают тяжелые времена», передает ТАСС.

«И я просто не думал, что дополнительные санкции в настоящее время необходимы. Но это не означает, что я не введу их позже», – заявил президент США, отвечая на вопросы в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Трамп также подчеркнул, что высоко ценит и считает полезными личные отношения, складывающиеся у него с лидером КНДР Ким Чен Ыном, с которым они уже дважды встречались – в ходе саммитов в Сингапуре и Ханое.

«Считаю, что чрезвычайно важно сохранять эти отношения по меньшей мере так долго, как это возможно», – заявил американский политик. По его словам, он «очень хорошо» ладит с лидером КНДР, между ними имеется «очень хорошее взаимопонимание».

Ранее стало известно, что в ходе февральского саммита в Ханое Трамп пытался убедить Ким Чен Ына отдать США ядерное оружие.

Напомним, в ходе ханойского саммита Ким Чен Ын предлагал Трампу демонтировать ядерный центр в Йонбене в обмен на частичное снятие международных санкций. Делегация США сочла уступки КНДР недостаточными, в итоге саммит завершился безрезультатно.

После этого в Пхеньяне заявили, что рассматривают возможность приостановки дальнейших переговоров с Вашингтоном о ядерном разоружении. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Ким Чен Ын устроил Трампу «горькое поражение».