С-400 отразили удар «противника» в Крыму

Боевые расчеты С-400 «Триумф» Южного военного округа (ЮВО), расположенные в Крыму, отразили ракетный удар условного противника.

«Боевые расчеты подразделений зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» 4 армии ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированные в Крыму, в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения приступили к проведению учения по отражению ракетного удара условного противника. После совершения марша в район стартовых позиций и выполнения комплекса задач по приведению систем в боевое положение расчеты «Триумфов» провели поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступили тактические фронтовые бомбардировщики Су-24», – рассказал начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев ТАСС.

Для отражения ракетного удара по району позиций С-400 были применены подразделения зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». После поражения баллистических ракет расчеты комплексов «Триумф» и «Панцирь-С» отработали оперативную смену стартовых и огневых позиций.

В конце марта расчеты комплексов ПВО С-300, С-400 и «Панцирь-С» потренировались сбивать крылатые ракеты на полигоне в Астраханской области.