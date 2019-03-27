Российские расчеты ПВО потренировались сбивать крылатые ракеты

Боевые расчеты российских комплексов ПВО С-400, С-300 и «Панцирь-С1» во время учений на полигоне Ашулук уничтожили восемь мишеней, имитирующих крылатые ракеты и самолеты противника, рассказал заместитель командующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-лейтенант Юрий Грехов.

«С выполненными задачами сегодня комплексы справились, боевые расчеты выполнили задачу на оценку «отлично». В ходе отражения удара и ведения противовоздушного боя было уничтожено восемь воздушных мишеней. Они имитировали оперативно-тактические ракеты, аэродинамические цели, крылатые ракеты и баллистические цели», – сообщил Грехов, передает ТАСС.

Отмечается, что отработка целей комплексами ПВО прошла в рамках воздушно-огневой конференции России и Белоруссии. Во время учений были задействованы 400 российских военнослужащих и более 40 единиц техники.

Вместе с тем, на полигоне Ашулук были также отработаны наземные мишени бомбардировщиками и истребителями дальней авиации. В Министерстве обороны сообщили, самолеты и вертолеты произвели пуски управляемых и неуправляемых ракет, бомбометание и стрельбу из авиационных пушек в составе штатных пар и звеньев.

«В розыгрыше практического эпизода было задействовано более 40 экипажей оперативно-тактической, дальней и армейской авиации ВКС России, включая самолеты Ту-22М3, Су-35С, Су-34, Су-24М, МиГ-29СМТ, Су-25СМ, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М», – говорится в сообщении.

Во время учений, уточнили в Минобороны, авиация поражал цели на высотах от 200 до 1000 метров, а также отработала задачи преодоления системы ПВО условного противника, завоевания господства в воздухе, уничтожения воздушных целей, прикрытия войск с воздуха, противовоздушного боя и ближнего маневренного воздушного боя «пара на пару».

В конце прошлого года расчеты С-400 «Триумф» отработали отражение ракетного удара по Сибири.

В январе российские танкисты и вертолетчики отработали тактику ночных атак под Ставрополем.

Ранее на учениях в Воронежской области мотострелковые подразделения при поддержке бронетранспортеров противостояли боевым беспилотникам условного противника.