Опубликовано видео боя БТР с беспилотником

На учениях в Воронежской области мотострелковые подразделения при поддержке бронетранспортеров противостояли боевым беспилотникам условного противника, сообщили в пресс-службе Западного военного округа; в Сети опубликовано видео боя.

В экспериментальных учениях сначала передовые дозоры противника заманили в огневой мешок, где они были накрыты артиллерийским огнем. После этого, по легенде учений, противник поднял в воздух беспилотники-камикадзе, которые должны были уничтожить командный пункт. Мобильный штаб скрыли дымовой завесой, поднятой подразделениями химзащиты. После этого специалисты радиоэлектронной борьбы блокировали каналы управления дронами, а бойцы мотострелковых подразделений и БТР-82А сбили несколько аппаратов, сообщает «Российская газета».

Кроме того, отрабатывалось отражение атаки боевиков на штаб. Диверсантов на учениях «играли» спецназовцы из тамбовской бригады.

«Экспериментальное учение проходило в течение семи дней под руководством командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева и завершилось 24 февраля. В нем задействовали около двух тысяч военнослужащих и более 300 единиц военной техники», – рассказали в штабе ЗВО.