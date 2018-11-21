Расчеты С-400 отработали отражение ракетного удара по Сибири

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», входящих в состав ракетного полка Центрального военного округа, отразили ракетно-авиационный удар условного противника по наземным объектам и инфраструктуре Новосибирской области, сообщила пресс-служба ЦВО.

По замыслу учений, противник планировал нанести авиационный удар по наземным объектам и инфраструктуре Новосибирской области. Однако дежурные смены расчетов С-400 обнаружили совершающую налет авиацию, уничтожив более 40 различных целей, передает РИА «Новости».

При выполнении учебно-боевых задач комплексы С-400 прикрывали зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1», отметили в пресс-службе.

Напомним, на прошлой неделе боевые расчеты С-400 провели учения по обороне Крыма.