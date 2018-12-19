Боевые расчеты С-400 провели учения по обороне Крыма

В Крыму боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 провели учения по противовоздушной обороне, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев.

Рулев сообщил, что ЗРК С-400 «Триумф» «из состава соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные в Крыму, провели учение по противовоздушной обороне (ПВО)», передает РИА «Новости».

В ходе учений отработано свертывание пусковых и радиолокационных установок в районе дислокации и перебазирование в новые районы.

После развертывания установок расчеты произвели топопривязку и ориентирование на местности с дальнейшим приведением в боевой режим, а затем начали сбор данных о воздушной обстановке.

При совершении марша прикрытие колонны осуществляли расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

Для отработки маскировки при смене позиций были применены дымовые и пиротехнические средства.

Рулев добавил, что учения завершились успешным электронным поражением цели, имитирующей средства воздушного нападения условного противника.

Ранее США сообщили о том, что Россия развернула на военной базе в крымском Джанкое несколько ракетных комплексов С-400. В свою очередь на Украине заявили, что Россия усилила военную группировку в Крыму сотней боевых самолетов «нового типа»; речь шла об истребителях Су-27 и Су-30.