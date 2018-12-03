В США увидела на спутниковых снимках новые С-400 в Крыму

Россия развернула на военной базе в крымском Джанкое несколько ракетных комплексов С-400, сообщает Fox News со ссылкой спутниковые снимки.

Судя по снимкам, инфраструктуру для С-400 подготовили в последние несколько месяцев – задолго до недавнего инцидента в Керченском проливе, приведшего к обострению отношений между Москвой и Киевом, передает РИА «Новости».

По мнению канала, фото подтверждает наличие на базе ракетных комплексов. Восемь установок, которые разделили на четыре группы, находятся в юго-западной части базы. По соседству с ними видны два радара и несколько грузовиков.

На прошлой неделе сообщалось, что на боевое дежурство в Крыму заступил четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».