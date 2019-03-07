США отрицают наличие планов военной интервенции в Венесуэлу

Вашингтон не имеет планов военной интервенции в Венесуэлу, заявил представитель США по Боливарианской республике Эллиотт Абрамс.

На слушаниях в сенате у него спросили, есть ли у Белого дома планы военного вторжения в Венесуэлу, Абрамс ответил отрицательно. «Я об этом не вел никаких разговоров», – передает его слова РИА «Новости».

На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров не исключил военной агрессии США против Венесуэлы. Об этом же говорил и секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Ранее допускал возможность военной операции в этой стране президент США Дональд Трамп.