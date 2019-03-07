Согласно оценке вашингтонского Института международных финансов (IIF), внешний долг Венесуэлы побил мировой рекорд и составил 156 млрд долларов, или 738% экспорта.

По данным Института, государственный и частный долг Боливарианской Республики к концу 2018 года увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2007 годом, когда он был равен 62 млрд долларов. При этом сам Каракас суммы долга не называет, сообщает РБК.

После прихода к власти Николаса Мадуро Центробанк Венесуэлы перестал публиковать макроэкономические данные на постоянной основе. В связи с отсутствием любой экономической статистики весной 2018 года Мировой валютный фонд вынес Республике официальное неодобрение.

IIF рассчитал, что внешний долг Венесуэлы сопоставим с 738% ее годового экспорта, что более чем в четыре раза выше среднего показателя для развивающихся стран. Это является мировым рекордом.

Более 90% внешнего долга, по данным Института, составляет задолженность центрального правительства и государственной нефтекомпании PDVSA. Их общая сумма долга равняется 144 млрд долларов. 26 млрд долларов Венесуэла должна России и Китаю. Также 5 млрд долларов она должна «Роснефти».

Однако цифры IIF и PDVSA расходятся. По данным нефтяной компании, их долг составляет не 63, а 34,6 млрд долларов. При этом озвученная ими сумма долга перед «Роснефтью» составляет лишь 2,3 млрд долларов.

«Правительства России и Китая знают, что они не вернут инвестиции, вложенные в Венесуэлу, пока Мадуро продолжает узурпировать власть. Мы, напротив, будем гарантией того, что долговые обязательства, законно заключенные моей страной, не будут аннулированы», – прокомментировал ситуацию с долгом лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

Напомним, США, покровительствующие Гуайдо, призывали освободить Венесуэлу от многомиллиардного долга России в случае прихода к власти оппозиции в Республике.