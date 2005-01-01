Захарова назвала «правление ряженых» главной трагедией Украины

Трагедия Украины заключается в том, что на протяжении всех более чем двух десятилетий независимости и суверенитета этого государства там так и не нашлось ни одного серьезного политика, который исходил бы из интересов народа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это ряженые. Это люди, которые берут внешние атрибуты национального государства и, прикрываясь ими, проводят просто антиукраинскую политику. И это большая трагедия украинского народа», – сказала Захарова в интервью «Комсомольской правде».

Дипломат подчеркнула, что украинцы являются великим народом, который дал миру огромное количество великих ученых, деятелей культуры, искусства, полководцев. «Но это народ, который был предан собственными политиками», – подчеркнула она.

По словам Захаровой, самое главное заключается в том, чтобы украинский народ обрел у власти людей, которые «хотя бы на момент своего срока пребывания у руля думали не о своих личных интересах, не о своих карманах, не о своих клановых амбициях, а действительно о народе Украины».

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заверил, что Россия будет готова к диалогу с новым украинским руководством после выборов в этой стране, если и оно будет в нем заинтересовано. Председатель правительства в то же время отметил грубые нарушения в предвыборной кампании на Украине.