В Совете Федерации результат Порошенко назвали поражением

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал данные экзитполов по итогам первого тура президентских выборов на Украине, согласно которым наибольшую поддержку получили Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

«Социология и экзитполы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского. Следовательно, система дала сбой», – написал Косачев в Facebook.

Сенатор отметил, что действующий глава украинского государства с трудом прорывается во второй тур. «Иметь пять лет полной свободы действий и не набрать даже пятой части голосов от половины пришедших на выборы избирателей – уже поражение для политики Порошенко», – подчеркнул он.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



Кроме того, Косачев указал на рекордно низкую явку, которая стала «зеркалом социальной апатии населения». По его словам, на Украине «нет веры в честность выборов» и «внятных, реально соперничающих друг с другом альтернатив».

Ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране в воскресенье выборов. Экзитполы отдают лидерство Зеленскому (около 30%) и Порошенко (около 18%). Юлию Тимошенко и Юрия Бойко ставят на третье и четвертое места соответственно.

Штаб Тимошенко оспорил выход Порошенко во второй тур. Согласно их подсчетам, за пост президента Украины во втором туре должны бороться Зеленский и Тимошенко.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.

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