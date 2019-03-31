Зеленский подшутил над Порошенко после публикации первых экзитполов

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский с иронией прокомментировал свое лидерство на выборах главы государства, о котором свидетельствуют данные первых экзитполов.

«Я увидел пару экзитполов. Ну что же, это произошло – 30,4%. Как видите, экзитполов много, а президент один», – приводит его слова ТАСС.

Так Зеленский обыграл один из предвыборных лозунгов Порошенко: «Кандидатов много, президент – один». Примечательно, что этот лозунг повторяет агитацию Владимира Путина на выборах 2012 года.

Ранее Зеленский уже шутил над этим лозунгом Порошенко, грозя действующему президенту Украины тюрьмой.

Ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране в воскресенье выборов.

По данным национального экзитпола, шоумен Владимир Зеленский получил поддержку 30,4% избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко – 17,8%. За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко проголосовали 14,2%, за кандидата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко – 9,8%. Таким образом, по данным экзитполов, во второй тур выходят Зеленский и Порошенко.

Штаб Тимошенко оспорил выход Порошенко во второй тур. Согласно их подсчетам, за пост президента Украины должны бороться Зеленский и Тимошенко.