На избившего учительницу осетинского экс-депутата завели уголовное дело

В отношении бывшего депутата Ардонского района Северной Осетии возбуждено уголовное дело по подозрению в угрозе убийством.

СК России по Северной Осетии – Алании возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего экс-депутата Ардонского района. Он подозревается в совершении преступления – угроза убийством, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, 6 марта подозреваемый пришел в школу №4 города Ардон, зашел в класс во время урока, схватил учительницу за волосы и несколько раз ударил ее по голове. «После этого, подозреваемый завел учительницу в кабинет директора школы и, взяв, находившийся на тумбочке нож, угрожая потерпевшей убийством, направился в ее сторону. Однако его противоправные действия были пресечены директором школы», – сказано в сообщении.

Выяснилось, что подозреваемый повел себя таким образом, так как ранее учительница обвинила его племянницу в краже денег.

Напомним, о конфликте в ардонской школе стало известно в начале марта. После того, как информация об инциденте распространилась в СМИ, подозреваемый сложил с себя депутатские полномочия и признал наличие конфликта.