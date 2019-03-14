Обвиненный в избиении учительницы осетинский депутат сложил полномочия

Депутат собрания представителей Ардонского района в Северной Осетии Василий Гогичашвили сложил мандат после обвинений в избиении учительницы местной школы.

По словам представителя партии «Патриоты России», конфликт якобы был связан с «незаслуженным» обвинением в краже денег, выдвинутым в адрес его племянницы-инвалида, а власти района организовали травлю в его адрес.

«Несмотря на то, что я прав, считаю нужным сложить мандат, чтобы избежать дальнейшей дискредитации меня и «Патриотов России», – сказал Гогичашвили в видеообращении, опубликованном местным сайтом «ОсНова».

Ранее родители и сотрудники одной из школ Северной Осетии обратились в полицию с жалобой на местного депутата. По их словам, мужчина ворвался в школьный кабинет во время урока начальных классов, начал бить учительницу, а затем схватил ее за волосы и потащил к кабинету директора, находящемуся на другом этаже. Утверждалось, что депутат пытался «разобраться» с педагогом, которая оставила его племянницу после уроков для воспитательной беседы.

В региональном управлении Следственного комитета по факту публикации начали проверку.