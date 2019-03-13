Осетинского депутата обвинили в избиении учительницы на уроке

Родители и работники школы в Северной Осетии заявили, что местный депутат избил учительницу начальных классов, пишут СМИ.

Телеканал 360 со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина якобы ворвался в кабинет школы во время урока и начал бить педагога, после чего схватил ее за волосы и потащил в кабинет директора.

«Малолетние дети, видя происходящую картину, заплакали, началась истерика у некоторых детей», – рассказал собеседник телеканала.

По этим данным, парламентарий хотел «разобраться» с учительницей, которая оставила его племянницу после уроков для проведения воспитательной беседы.

Источник также отметил, что в 2018 году депутат также применял силу в отношении другой учительницы.

В январе ученик старшего класса одной из школ города Сызрань Самарской области ударил учительницу по голове, после чего женщина попала в больницу.