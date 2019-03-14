Осетинский экс-депутат признал наличие конфликта с избитой им учительницей

Полицейские в Северной Осетии завершили проверку по факту избиения учительницы в школе в Ардоне, в ходе нее экс- депутат собрания представителей Ардонского района подтвердил, что между ним и женщиной был конфликт.

«По данному факту МВД по РСО-Алания незамедлительно была назначена проверка под личным контролем министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова. Следственно-оперативная группа произвела осмотр места происшествия, были опрошены свидетели. Потерпевшая написала заявление по факту нанесения ей побоев. Доставленный в райотдел подозреваемый подтвердил наличие конфликта между ним и учительницей», – сообщается на сайте МВД Северной Осетии.

В настоящий момент собранные материалы отправлены в органы СК России для принятия процессуального решения, отметили в МВД.

Также ведомство сообщило, что в дежурную часть обратилась директор школы, которая сообщила о происшествии. По ее словам, 6 марта 28-летний экс-депутат собрания представителей Ардонского района ворвался в класс, стал нецензурно высказываться в адрес учительницы, а после на глазах детей несколько раз ударил женщину по лицу.

Как выяснилось позже, депутат Василий Гогичашвили пытался таким образом решить проблемы родственницы в школе.