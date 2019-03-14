Ставшая жертвой нападения осетинского депутата учительница рассказала подробности

Учительница начальных классов в Северной Осетии Медина Созиева рассказала, как ее избил местный депутат Василий Гогичашвили.

«Удары были по голове, дергал за волосы, по лицу пощечины были нанесены. Он попросил прощения, на колени был готов встать и сразу вспомнил родственников. Я сегодня проживаю одна. Ни мужа, ни отца, ни брата. Обидно, что как учителя меня унизили морально. И это видели дети не только 0-й класс, но и старшеклассники. Перемена тогда уже началась. И обидно просто это, обидно», – рассказала преподаватель телеканалу РЕН-ТВ.

Она пояснила, что Гогичашвили ранее неоднократно подобным способом решал все проблемы своей племянницы в школе – от замечаний, двоек и других конфликтов.

«Ему сходило это с рук», – добавила Созиева.

Она отметила, что написала заявление в правоохранительные органы на парламентария.

Родители и сотрудники одной из школ Северной Осетии обратились в полицию с жалобой на местного депутата. По их словам, мужчина избил учительницу младших классов.

После этого инцидента Гогичашвили сложил полномочия.