Стало известно, какое обвинение могут предъявить Ишаеву

Бывшему губернатору Хабаровского края, экс-полпреду президента России в Дальневосточном федеральном округе (2009-2013 годы) Виктору Ишаеву может быть предъявлено обвинение в превышении полномочий и хищении, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Ишаев задержан в рамках уголовного дела, в ближайшее время ему может быть предъявлено обвинение в превышении полномочий и хищении», – сказал источник ТАСС.

В настоящее время с Ишаевым проводятся следственные действия, уточнил он.

Другой источник в свою очередь сообщил, что в отношении бывшего губернатора пока не оформлен протокол о задержании в порядке ст. 91 УПК.

Бывший губернатор Хабаровского края (1991-2009 годы), бывший полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (2009-2013 годы), экс-министр по развитию Дальнего Востока (2012-2013), академик РАН Виктор Ишаев был задержан в Москве ранее в четверг в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в лесной отрасли.

Параллельно с задержанием Ишаева в рамках того же уголовного дела проводятся обыски в здании правительства Хабаровского края. Кроме того, правоохранители пришли с обысками в офисы членов семьи Ишаева, а также в ряд коммерческих организаций Хабаровска.

Напомним, 18 марта также сообщалось об обысках в правительстве Хабаровского края. 20 марта Центральный суд Хабаровска арестовал бывшего первого зампреда правительства края Василия Шихалева по делу о превышении должностных полномочий. Кроме того, был арестован второй фигурант дела – крупный лесопромышленник Александр Пудовкин. Ущерб, причиненный государству, оценивается в 1 млрд рублей.