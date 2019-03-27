Жители Хабаровского края массово теряют работу в лесной отрасли

В результате закрытия предприятий лесной отрасли жители Хабаровского края массово теряют работу, сообщают информационные агентства.

Сначала была приостановлена деятельность лесоперерабатывающего гиганта «Аркаим» в свободном порту Ванино. Без работы остались около 800 человек. Теперь такая же судьба угрожает жителям населенных пунктов Солнечного района из-за уголовного дела о махинациях в лесной отрасли и прекращения деятельности компании «Азия Лес», передает Regnum со ссылкой на «Транссиб. Инфо».

В рамках уголовного дела уже арестованы и помещены в СИЗО экс-министр природных ресурсов Василий Шихалев и крупный лесопромышленник Александр Пудовкин. Их подозревают в превышении должностных полномочий, мошенничестве и пособничестве этим преступлениям. Вероятный ущерб государству – не менее миллиарда рублей.

«Азия Лес» является градообразующим для поселка Березовый, работу может потерять все взрослое населения муниципального образования. «Азия Лес» должна была реализовать приоритетный инвестиционный проект, но обязательств не выполнила, а миллиардную субсидию получила, чему, по версии следствия, способствовал бывший министр.

Поселковые власти сообщают, что местному бюджету большого вреда остановка деятельности компании не принесет: «Азия Лес» почти не платила налогов в местный бюджет.

В рамках уголовного дела о махинациях в лесном комплексе края прошли обыски в кабинетах высокопоставленных чиновников хабаровского правительства.

Активисты-общественники сообщают, что неоднократно пытались обратить внимание властей на чудовищное воровство леса в регионе, но власти отмахивались и ничего не предпринимали.