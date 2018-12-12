Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве

Бывший губернатор Хабаровского края, бывший полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (2009-2013 годы), экс-министр по развитию Дальнего Востока (2012-2013), академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, сообщил близкий к следствию источник.

«Ишаев задержан в Москве», – сказал источник РИА «Новости», не сообщив подробностей.

Виктор Ишаев родился 16 апреля 1948 в Кемеровской области. Глава администрации/губернатор Хабаровского края (1991-2009 годы), полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (2009-2013), министр по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (совмещенная должность, 2012-2013). Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2009).

Совмещая работу над диссертациями с руководством Хабаровского края, стал сначала кандидатом (1997), а затем доктором экономических наук (1999), профессор (2001), член-корреспондент РАН (2003), академик РАН (2008).