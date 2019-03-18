Обыски прошли в кабинетах заместителей губернатора Фургала

В правительство Хабаровского края пришли с обысками силовики, следственные действия проведены в кабинетах заместителей губернатора Сергея Фургала.

Поводом для обысков стало уголовное дело о хищениях в лесной отрасли региона – речь идет об ущербе в 10 млрд рублей, сообщает «Восток-Медиа».

Обыски провели в кабинетах первых вице-губернаторов Игоря Аверина и Александра Кацубы, который также является министром финансов, вице-губернатора, министра экономического развития Виктора Калашникова и вице-губернатора по социальным вопросам Наталии Пудовкиной.

Отметим, что у Фургала возникли серьезные проблемы с формированием правительства – в январе, спустя четыре месяца после начала работы на этом посту, губернатор не мог найти людей на ряд должностей, а с других постов чиновники уходили сами.

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал по результатам второго тура выборов губернатора в Хабаровском крае осенью прошлого года набрал 69,57% голосов избирателей, его соперник Вячеслав Шпорт – 27,97%.