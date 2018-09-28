Фургал принял полномочия главы Хабаровского края

В Хабаровске состоялась церемония инаугурации избранного губернатором региона Сергея Фургала.

Церемония прошла в пятницу в здании Хабаровской краевой филармонии, передает РИА «Новости».

На ней присутствовали заместитель полпреда в Дальневосточном федеральном округе Олег Скуфинский, депутаты Госдумы, представители властей Хабаровского края, религиозных конфессий, новый мэр Хабаровска Сергей Кравчук, экс-мэр города Александр Соколов, а также руководители крупных предприятий.

«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Хабаровского края уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать интересы жителей Хабаровского края, соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, устав и законы Хабаровского края», – сказал Фургал во время принесения присяги, передает ТАСС.

После ему был вручен официальный символ власти – должностной знак губернатора края. Фургалу также выдали удостоверение губернатора. С этого момента он считается официально вступившим в должность.

Согласно закону, сформированное прежним губернатором правительство края уходит в отставку.

Напомним, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал по результатам второго тура выборов губернатора в Хабаровском крае набрал 69,57% голосов избирателей, его соперник Вячеслав Шпорт – 27,97 %.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что победа кандидатов от либерал-демократов на выборах губернаторов Хабаровского края и Владимирской области является «успехом всей страны».