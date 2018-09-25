Жириновский назвал победу ЛДПР на выборах «успехом всей страны»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал победу кандидатов от либерал-демократов на выборах губернаторов Хабаровского края и Владимирской области.

«За 30 лет во второй раз у меня отличное настроение. Первый раз был в 1993 году, когда партия победила на выборах в Госдуму», – сказал Жириновский в интервью каналу «Россия 24».

По его словам, победа ЛДПР – это «успех всей страны». Жириновский считает, что победе двух оппозиционных кандидатов поспособствовала хорошая работа высших чиновников.

Лидер ЛДПР при этом назвал председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко «замечательной женщиной», отметив, что партия «почувствовала, что Совфед стал мощным органом. «Прочувствовали влияние, в том числе и на выборы», – подчеркнул он.

Жириновский добавил, что руководитель администрации президента Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко и начальник управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин «сумели организовать выборы».

«Если сохранятся такие выборы по всей стране на всех уровнях, то можно будет смело сказать, что мы стали самой демократической страной», – заявил лидер ЛДПР.

Лидер либерал-демократов также поблагодарил руководство Центризбиркома за высокий уровень проведения выборов.

«Глава ЦИК Элла Памфилова, [замглавы ЦИК] Булаев, [член ЦИК] Сироткин – мы сделаем все, чтобы они были представлены к высшим государственным наградам. Они это заслужили. В такой огромной стране обеспечить такой кристально чистый уровень выборов...» – сказал Жириновский.

Также он отметил, что «Единая Россия» вряд ли может быть недовольна результатами выборов, так как у нее большинство во всех региональных парламентах, Госдуме и кабмине.

По итогам второго тура выборов губернатора Владимирской области победу одержал кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал 69,57% голосов, опередив Вячеслава Шпорта, возглавлявшего регион с 2009 года.