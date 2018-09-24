Кандидат от ЛДПР победил во втором туре выборов главы Владимирской области

По итогам обработки 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал во втором туре выборов губернатора Владимирской области 57,03% голосов, оставив позади Светлану Орлову, действующую главу региона, выдвинутую партией «Единая Россия».

В избиркоме Владимирской области сообщили, что Орлова получила 37,46% голосов избирателей.

По предварительным данным, явка во втором туре составила 38,29% – больше, чем в первом, когда отдать свои голоса пришли 32,96% избирателей. При этом в единый день голосования 9 сентября Сипягин занял второе место, получив 31,19% голосов против 36,42% у Орловой, передает ТАСС.

Таким образом, во Владимирской области, как и в Хабаровском крае, где в минувшее воскресенье также прошел второй тур выборов главы региона, побеждает кандидат от ЛДПР – на Дальнем Востоке Сергей Фургал обошел действующего главу региона Вячеслава Шпорта, получив почти 70% голосов.

Член ЦИК России Александр Кинев, работавший во Владимирской области в воскресенье, 23 сентября, заявил, что избирательная кампания в регионе стала одной из «самых чистых и соответствующих закону». Он подчеркнул, что предпосылок к пересмотру или отмене результатов выборов нет.

Он, однако, уточнил, что окончательное решение по результатам выборов будет принято после рассмотрения всех поступивших жалоб.

По итогам второго тура, как рассказал заместитель председателя облизбиркома Сергей Канищев, региональная избирательная комиссия рассмотрела только две жалобы на нарушения, которые не влияют на результаты голосования. Всего, по его словам, избирком получил 16 жалоб, но 14 из них были переданы в территориальные и участковые комиссии.

В ночь на понедельник 48-летний Сипягин приехал в облизбирком и поблагодарил избирателей региона за поддержку. Он заявил, что уже приступил к формированию своей команды.

В Общественной палате Владимирской области заявляли, что высокая явка во втором туре губернаторских выборов Владимирской области – это лучший показатель доверия к избирательному процессу.