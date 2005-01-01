ЦИК определил победителя на выборах губернатора Хабаровского края

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал побеждает во втором туре выборов губернатора Хабаровского края, следует из данных ЦИК после подсчета 100% протоколов.

Фургал по итогам подсчета голосов набирает 69,57% голосов, действующий губернатор Вячеслав Шпорт – 27,97%, передает РИА «Новости».

В первом туре выборов Фургал также победил с небольшим перевесом. Фургал является депутатом Госдумы. Он был противником Шпорта и на выборах губернатора в 2013 году, однако тогда уступил кандидату от «Единой России».