Высокую явку во Владимирской области назвали показателем доверия к выборам

Высокая явка во втором туре губернаторских выборов Владимирской области – это лучший показатель доверия к избирательному процессу: люди уверены в значимости своего голоса для будущего региона, уверена председатель региональной Общественной палаты Наталья Юдина.

Она отметила, что в 2018 году Владимирская область удивила многих, показав реальную конкурентную борьбу и высокий уровень развития гражданского общества.

«В марте мы продемонстрировали небывалую явку и высочайшее доверие национальному лидеру – президенту России Владимиру Путину. В сентябре на примере Владимирской области вся страна может увидеть легитимность происходящих политических процессов», – уверена Юдина.

Председатель Общественной палаты Владимирской области обратила внимание, что на выборах нет значительных нарушений, которые бы позволяли ставить под сомнение их результаты, а более высокая явка во втором туре – это лучший показатель доверия к выборам.

«Люди верят в значимость своего голоса и знают, что именно от их и только от их решения будет зависеть будущее Владимирской земли», – подчеркнула Юдина.

По предварительным данным, в выборах приняли участие 39,97% избирателей, во время первого тура явка избирателей была ниже – 32,96%, передает ТАСС.