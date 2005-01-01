Хабаровск помог Москве с обновлением губернаторов

Взгляд
24 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 02:29  |  vz.ru
Разделы

Почему отличник российской экономики «снизил успеваемость»

Сельское хозяйство перестало быть драйвером роста российской экономики Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Сельское хозяйство в последние годы показывало прекрасный рост. Во многом благодаря именно его успехам российская экономика выдержала все свалившиеся на нее проблемы – и санкции, и обвал нефтяных цен. Однако август стал точкой отсчета новой реальности – АПК ушел в минус. Что вернет его на путь роста? Подробности...
Перейти а раздел…

Американские заблуждения сближают Китай и Россию

Китайский министр обороны Вэй Фэнхе на учениях в России вместе с Владимиром Путиным и Сергем ШойгуФото: Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin/Reuters
Китай потребовал от США отменить санкции, введенные против китайского генерала за покупку у России С-400 и Су-35. Стремясь наказать Москву, Вашингтон продолжает делать, по сути, прямо противоположное – укреплять российско-китайский альянс. Причиной этому стало распространенное среди американских элит заблуждение. Подробности...
Перейти а раздел…

В Москве выберут «эталон успешного человека» 50+

Чемпионат «Навыки мудрых» дает пожилым людям новые возможности для самореализацииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Москве в субботу начался финал I Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых». Профессионалы со всей страны съехались в Москву, чтобы продемонстрировать умения в своей сфере. Одна из целей чемпионата – сломать общественный стереотип, будто предпенсионный возраст не нужен рынку труда. Подробности...
Перейти а раздел…

У «тайного» плана Украины по Донбассу оказалось двойное дно

По мнению наблюдателей, Украина хочет воспользоваться «голубыми касками» для оккупации ДонбассаФото: Blinkcatcher/Global Look Press
Киев и страны Запада подготовили для ООН план из трех пунктов по урегулированию конфликта в Донбассе, рассказал глава МИД Украины Павел Климкин. По мнению разобравших «тайный план» экспертов, он фактически демонтирует всю структуру ДНР и ЛНР. Есть ли у него хоть какие-то перспективы на осуществление и какие цели на самом деле преследуют в Киеве? Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Четыре причины популярности Абэ

Николай Мурашкин, эксперт клуба «Валдай», научный сотрудник Института Азии Унивеситета Гриффита (Австралия)
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сохранил свой мандат еще на три года. У популярности Абэ много причин – как системных, так и конъюнктурных. Но остаются открытыми вопросы о дальнейших этапах «абэномики» и внешней политике – в том числе отношениях с Москвой. Подробности...

Советская власть не только боролась с предателями, но и создавала их

Дометий Завольский, историк-архивист
С июня по сентябрь проходят ежегодные марафоны ненависти к России со стороны ее соседей. Сегодня белорусские змагары напомнят ей о «совместном параде Красной Армии и Вермахта в Бресте». Подробности...
Обсуждение: 184 комментария

Как беззаконие Ельцина помогло России

Антон Крылов, журналист
Как без 22 июня не было бы 9 мая, так и без указа № 1400 не было бы столкновений в октябре 1993 года. Однако этот очевидно антиконституционный шаг Ельцина дал нашей стране кое-что важное. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
    Перейти а раздел…

    19-летняя девушка стала символом русских сварщиков

    Обсуждение: 13 комментариев

    Что киевские раскольники хотят отобрать у РПЦ

    Россия обвинила Израиль в катастрофе Ил-20 с 15 военнослужащими

      Перейти а раздел…

      Путин пострелял из снайперской винтовки

      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
      Подробности...

      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
      Подробности...

      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
      Подробности...
      Обсуждение: 28 комментариев
        Перейти а раздел…
        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Кандидат от ЛДПР вышел в лидеры на выборах губернатора Владимирской области
          Минобороны показало 3D-видео катастрофы Ил-20Опубликовано видео прохода украинских кораблей под Крымским мостомРоссиянин арестован в НорвегииСША уверены в победе над Китаем
          Эксперт напомнил о «слезной» просьбе Израиля не поставлять Сирии С-300Дамаск связал удар Израиля по Латакии с переговорами Путина и ЭрдоганаЭрдоган рассказал о «террористическом болоте» в СирииДочь британского миллионера умерла от отравления в аэропорту
          Британцы озаботились «бедностью» своей армииКедми отреагировал на данные о гибели Ил-20 в СирииСША довольны своим санкциями против ИранаУмер лауреат Нобелевской премии по физике

          Глава УПЦ МП


          Онуфрий отказался встречаться с эмиссарами Константинополя

          под Крымским мостом


          Опубликовано видео прохода украинских кораблей в Азов

          Милые бранятся


          Британия не согласилась с США

          Видео

          Доходы сварщиков, слесарей и электриков уже превышают «офисные» зарплаты. В России переизбыток юристов, экономистов и управленцев. В дефиците – инженерные и рабочие профессии

          «Вопрос времени»


          США не будут добиваться ухода Асада

          Интересы и ценности


          Госсекретарь США пожаловался на действия России на Украине и в Сирии

          «как оно есть»


          Захарова объяснила, почему белорусы России не друзья

          Армия и вооружения


          Сможет ли новая подлодка смыть позор предшественницы

          право на убийство


          «Дело Деданина» способно изменить понимание самообороны в России

          «проплаченный пост»


          Сергей Лукьяненко: Прекрасный пример человека, который хочет жить активно в пожилом возрасте

          «впечатляющая зрелость»


          Ирина Алкснис: Почему скандал вокруг приморских выборов оказался столь важен для отношений государства и общества

          «поменять подход»


          Михаил Ковалев: Как с помощью лопаты радикально улучшить имидж России

          на ваш взгляд


          Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?

          Хабаровск помог Москве с обновлением губернаторов

          Сергей Фургал (справа) не раз с легкостью нарушал свои договоренности с Вячеславом Шпортом   24 сентября 2018, 02:00
          Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС/Владимир Федоренко/РИА "Новости"
          Текст: Галина Кравченко

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Главой Хабаровского края избран 48-летний Сергей Фургал, завоевавший на выборах в несколько раз больше голосов, чем 64-летний действующий губернатор Вячеслав Шпорт. У избирателей накопилась усталость от старого начальника и созрел столь сильный запрос на новых управленцев, что даже флер ЛДПР не помешал Фургалу обыграть более опытного, но возрастного единоросса. Время покажет, что новый губернатор сможет предложить хабаровчанам.

          По итогам подсчета всех бюллетеней во втором туре выборов в Хабаровском крае депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал завоевал 69,57% голосов. Действующий губернатор Вячеслав Шпорт, которого поддерживали единороссы, набрал около 27,97%. Такие данные  вечером в воскресенье объявил ЦИК.

          Напомним, в первом туре выборов Фургал также победил, но с небольшим перевесом. Фургал был противником Шпорта и на выборах губернатора в 2013 году, однако тогда уступил кандидату от «Единой России».

          У некоторых экспертов возникли вопросы к чистоте предвыборной кампании кандидата от ЛДПР. Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, находившийся  в крае во время выборов, отмечает попытки грубого давления на избирателей со стороны рядовых сторонников Фургала.

          «Были и звонки с угрозми, и привозы, и подкуп, и все что угодно. Это же криминальные круги: всевозможные скупщики, которые занимаются контрабандой и браконьерством и так далее. Весь этот мелкий бизнес, который никакого отношения к большим московским проектам не имеет и более того, их боится. Когда Москва и Шпорт реализуют огромные проекты, связанные с оборонкой и так далее, – они всего этого боятся, боятся усиления центральной власти, государства», – рассказал политолог газете ВЗГЛЯД.

          Матвейчев напомнил, как между двумя турами Фургал то объявлял о своих договоренностях со Шпортом, то сам же разрывал их, и при этом вел себя не всегда достойно. Такой политик вряд ли сможет стать успешным губернатором, полагает он.

          Руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова также упоминает большое количество нарушений, – в основном со стороны штаба Сергея Фургала.

          «Ставки были достаточно высокие для Фургала. Запах неожиданно близкой победы заставляет нервничать,

          – объяснила она в интервью газете ВЗГЛЯД. – И в Приморье, и в Хабаровске мы видим примеры поведения элит, характерные для 1990-х годов, когда деньгами и угрозами решались политические вопросы».

          Однако сама по себе победа Фургала не является неожиданностью, считает Соколова: «Это о чем мы последнее время говорили – есть явный запрос на обновление лиц и подходов в региональном управлении». И неслучайно Фургал на 16 лет моложе Шпорта. 

          «В принципе власть в последние годы отвечает на этот запрос на обновление – новые врио, которые были поддержаны президентом, показывали в большинстве кампаний более успешные результаты, а те главы регионов, которые находятся у власти не первый срок, должны не «почивать на лаврах» прошлых достижений, но учиться работать по-новому. За два года волны обновлений эта тенденция подтверждается», – сказала Соколова.

          «В данном случае Вячеслав Шпорт стал заложником ситуации, он оказался не готов меняться», – подчеркнула она, добавив, что партийная принадлежность в случае Фургала теперь не играет роли – президент поддерживает и губернаторов, представляющих оппозиционные партии. 

          Голосование в Хабаровском крае, кроме того, свидетельствует о том, что в стране есть конкуренция, есть честная процедура выбора, а не то чтобы победил тот, на кого, условно говоря, ставил Кремль, подытожила Соколова.

          Глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко тоже считает, что Фургала вполне можно поставить в один ряд с другими губернаторами, представляющими системную оппозицию – Андреем Клычковым из КПРФ (Орловская область) и Александром Бурковым из «Справедливой России» (Омская). Его победа стала возможна благодаря конвертации протестных голосов в регионе, добавил эксперт.

          «Фургалу еще предстоит убедить избирателей в том, что они не ошиблись, когда сделали свой выбор, – заявил ФАН Минченко. ­– Результаты выборов я считаю абсолютно нормальными, ничего страшного в этом нет. Тем более, что ЛДПР - это абсолютно системная сила. Я думаю, что Фургал, – это абсолютно такой же тип молодого технократа, как Клычков или Бурков».

          Главной же причиной, по которой люди в регионах стали голосовать за оппозицию, стало отсутствие диалога между местной властью и обществом, сказала РИА Новости член комитета Совфеда по региональной политике Екатерина Лахова.

          «Когда губернатор работает с людьми, встречается с гражданами, его поддерживают», – считает Лахова. По ее мнению, главное – «не прятаться от проблем и не сидеть в своем кабинете». «Нужен диалог. Люди хотят, чтобы их услышали. Там, где есть стена между властью и гражданским обществом, сразу появляется оппозиция», – заключила она.

          Напомним, федеральный центр еще несколько лет назад взял курс на обновление губернаторского корпуса. В десятках регионов в качестве врио губернаторов были назначены управленцы нового типа, обучавшиеся по президентской программе подготовки развития кадрового управленческого резерва.

          Когда две недели назад губернаторские выборы состоялись сразу в 22-х регионах, то прошедшие президентскую программу врио губернаторов победили в 18-ти из них, причем победили в первом же туре и с большим отрывом. «Это закономерность», – заявил по этому поводу газете ВЗГЛЯД директор НИИ политической социологии Вячеслав Смирнов.  «Бесспорно, что публичных политиков надо готовить, – уверен он. – Курс риторики и логики был бы далеко не лишним для них. Губернатор должен уметь общаться с народом, что называется, по подъездам ходить. Очень часто от того, как он общается с людьми на улице, как часто выступает на телевидении, зависит и общее отношение к нему».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............