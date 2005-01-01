Хабаровск помог Москве с обновлением губернаторов

Главой Хабаровского края избран 48-летний Сергей Фургал, завоевавший на выборах в несколько раз больше голосов, чем 64-летний действующий губернатор Вячеслав Шпорт. У избирателей накопилась усталость от старого начальника и созрел столь сильный запрос на новых управленцев, что даже флер ЛДПР не помешал Фургалу обыграть более опытного, но возрастного единоросса. Время покажет, что новый губернатор сможет предложить хабаровчанам.

По итогам подсчета всех бюллетеней во втором туре выборов в Хабаровском крае депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал завоевал 69,57% голосов. Действующий губернатор Вячеслав Шпорт, которого поддерживали единороссы, набрал около 27,97%. Такие данные вечером в воскресенье объявил ЦИК.

Напомним, в первом туре выборов Фургал также победил, но с небольшим перевесом. Фургал был противником Шпорта и на выборах губернатора в 2013 году, однако тогда уступил кандидату от «Единой России».

У некоторых экспертов возникли вопросы к чистоте предвыборной кампании кандидата от ЛДПР. Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, находившийся в крае во время выборов, отмечает попытки грубого давления на избирателей со стороны рядовых сторонников Фургала.

«Были и звонки с угрозми, и привозы, и подкуп, и все что угодно. Это же криминальные круги: всевозможные скупщики, которые занимаются контрабандой и браконьерством и так далее. Весь этот мелкий бизнес, который никакого отношения к большим московским проектам не имеет и более того, их боится. Когда Москва и Шпорт реализуют огромные проекты, связанные с оборонкой и так далее, – они всего этого боятся, боятся усиления центральной власти, государства», – рассказал политолог газете ВЗГЛЯД.

Матвейчев напомнил, как между двумя турами Фургал то объявлял о своих договоренностях со Шпортом, то сам же разрывал их, и при этом вел себя не всегда достойно. Такой политик вряд ли сможет стать успешным губернатором, полагает он.

Руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова также упоминает большое количество нарушений, – в основном со стороны штаба Сергея Фургала.

«Ставки были достаточно высокие для Фургала. Запах неожиданно близкой победы заставляет нервничать,

– объяснила она в интервью газете ВЗГЛЯД. – И в Приморье, и в Хабаровске мы видим примеры поведения элит, характерные для 1990-х годов, когда деньгами и угрозами решались политические вопросы».

Однако сама по себе победа Фургала не является неожиданностью, считает Соколова: «Это о чем мы последнее время говорили – есть явный запрос на обновление лиц и подходов в региональном управлении». И неслучайно Фургал на 16 лет моложе Шпорта.

«В принципе власть в последние годы отвечает на этот запрос на обновление – новые врио, которые были поддержаны президентом, показывали в большинстве кампаний более успешные результаты, а те главы регионов, которые находятся у власти не первый срок, должны не «почивать на лаврах» прошлых достижений, но учиться работать по-новому. За два года волны обновлений эта тенденция подтверждается», – сказала Соколова.

«В данном случае Вячеслав Шпорт стал заложником ситуации, он оказался не готов меняться», – подчеркнула она, добавив, что партийная принадлежность в случае Фургала теперь не играет роли – президент поддерживает и губернаторов, представляющих оппозиционные партии.

Голосование в Хабаровском крае, кроме того, свидетельствует о том, что в стране есть конкуренция, есть честная процедура выбора, а не то чтобы победил тот, на кого, условно говоря, ставил Кремль, подытожила Соколова.

Глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко тоже считает, что Фургала вполне можно поставить в один ряд с другими губернаторами, представляющими системную оппозицию – Андреем Клычковым из КПРФ (Орловская область) и Александром Бурковым из «Справедливой России» (Омская). Его победа стала возможна благодаря конвертации протестных голосов в регионе, добавил эксперт.

«Фургалу еще предстоит убедить избирателей в том, что они не ошиблись, когда сделали свой выбор, – заявил ФАН Минченко. ­– Результаты выборов я считаю абсолютно нормальными, ничего страшного в этом нет. Тем более, что ЛДПР - это абсолютно системная сила. Я думаю, что Фургал, – это абсолютно такой же тип молодого технократа, как Клычков или Бурков».

Главной же причиной, по которой люди в регионах стали голосовать за оппозицию, стало отсутствие диалога между местной властью и обществом, сказала РИА Новости член комитета Совфеда по региональной политике Екатерина Лахова.

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«Когда губернатор работает с людьми, встречается с гражданами, его поддерживают», – считает Лахова. По ее мнению, главное – «не прятаться от проблем и не сидеть в своем кабинете». «Нужен диалог. Люди хотят, чтобы их услышали. Там, где есть стена между властью и гражданским обществом, сразу появляется оппозиция», – заключила она.

Напомним, федеральный центр еще несколько лет назад взял курс на обновление губернаторского корпуса. В десятках регионов в качестве врио губернаторов были назначены управленцы нового типа, обучавшиеся по президентской программе подготовки развития кадрового управленческого резерва.

Когда две недели назад губернаторские выборы состоялись сразу в 22-х регионах, то прошедшие президентскую программу врио губернаторов победили в 18-ти из них, причем победили в первом же туре и с большим отрывом. «Это закономерность», – заявил по этому поводу газете ВЗГЛЯД директор НИИ политической социологии Вячеслав Смирнов. «Бесспорно, что публичных политиков надо готовить, – уверен он. – Курс риторики и логики был бы далеко не лишним для них. Губернатор должен уметь общаться с народом, что называется, по подъездам ходить. Очень часто от того, как он общается с людьми на улице, как часто выступает на телевидении, зависит и общее отношение к нему».