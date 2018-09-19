Эксперт: На выборах президентская программа кадрового резерва доказала свою эффективность

Успех губернаторов, прошедших программу президентского кадрового резерва и неудача врио губернатора Приморского края Александра Тарасенко, не прошедшего эту программу, вполне логичны, – сказал газете ВЗГЛЯД Вячеслав Смирнов, комментируя итоги губернаторских выборов 9 сентября.

По мнению директора НИИ политической социологии Вячеслава Смирнова, президентская программа подготовки развития кадрового управленческого резерва очень важна. Не случайно все президентские назначенцы, которые учились по этой программе, одержали на губернаторских выборах 9 сентября победу в первом же туре. «Это закономерность», – полагает Смирнов.

«Бесспорно, что публичных политиков надо готовить, – уверен он. – Даже курс риторики и логики был бы далеко не лишним для них. Губернатор должен уметь общаться с народом, что называется, по подъездам ходить. Очень часто от того, как он общается с людьми на улице, как часто выступает на телевидении, зависит и общее отношение к нему».

Кроме того, Смирнов считает, что обратную связь между губернаторами и населением нужно укреплять. Частью этого укрепления он считает поддержку института консультантов, которые помогают главам регионов в их работе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года – по поручению президента Владимира Путина его администрация и РАНХиГС начали подготовку Программы развития кадрового управленческого резерва. Причем, еще во время обучения управленческий потенциал слушателей был оценен высоко. Семерым из них президент Путин доверил руководство регионами: это Дмитрий Азаров (Самарская область), Глеб Никитин (Нижегородская), Андрей Травников (Новосибирская), Андрей Клычков (Орловская), Александр Бурков (Омская), Станислав Воскресенский (Ивановская) и Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ). Еще один слушатель возглавил правительство Дагестана – Артем Здунов, а его коллега по первому потоку Владимир Панов – город Нижний Новгород.

Другие слушатели были повышены до уровня заместителей федеральных министров, замглавы «Почты России», еще один слушатель получил назначение в аппарат Совета безопасности.

«Действительно, история с повышении квалификации и управлением управленческого корпуса отражает серьезный курс на привлечение к государственной власти максимально подготовленных людей – людей, которые обладают современными компетенциями, – сказала газете ВЗГЛЯД и вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Результаты работы врио губернаторов регионов, которые проходили эту программу, говорит, во-первых, о том, что правильно люди были отобраны, во-вторых, о том, что программа действительно эффективно. Эти люди показали свою компетентность работой в регионах. Их выбрали за то, что они хорошо работали. Поэтому можно сказать, что выборы показали, что программа правильная».