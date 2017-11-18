Кремль подготовил обойму управленцев по самым современным методикам

Сергей Кириенко вручил дипломы 70 выпускникам первого потока Программы развития кадрового резерва. Это тот самый резерв, из которого осенью президент Путин отобрал целую когорту новых губернаторов. Таким образом, внутри государственного аппарата реально заработал новый социальный лифт. Для обучения будущих лидеров Кремль привлек преподавателей мирового уровня, а один из этапов учебы прошел в Гонконге.

Первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко и проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров вручили дипломы более чем 70-ти выпускникам первого потока Программы развития кадрового управленческого резерва.

Вручение проводилось максимально торжественно – во Владимирском зале Большого Кремлевского дворца. Каждый из финалистов под звуки фанфар получал из рук Кириенко и Комиссарова не только диплом, но и памятную металлическую табличку, а финалисты-женщины – еще и букет роз. Впрочем, надо признать, что женщин в первом потоке было мало, менее десяти, так что в этом направлении программе еще явно есть куда развиваться.

Сами финалисты также выглядели торжественно – они напоминали настоящих бакалавров, поскольку одеты были в настоящие мантии, черные снаружи и красные изнутри. Голову финалистов украшали, как и у настоящих студентов, черные конфедератки с кисточками.

Как известно, подготовка этого резерва управленческих кадров, началась в июне прошлого года – по поручению президента Владимира Путина.

На первый поток было зачислено 74 слушателя: в отличие от нашумевшего проекта «Лидеры России», который стартовал намного позднее и в котором участие мог принять любой гражданин России, на эту программу попадали уже состоявшиеся лидеры. Это крупные чиновники, управленцы из госкорпораций, депутаты разного уровня.

Школу им предстояло пройти жесткую. Помимо привычных комфортных занятий в теплых залах, в тренинги входили и довольно суровые упражнения по развитию личностного роста, спортивные и командообразующие мероприятия.

Среди слушателей оказался и глава одного из федеральных ведомств – Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков. Газете ВЗГЛЯД уже после церемонии глава ФАНО заявил, что ему совершенно не мешал высокий статус в те моменты, когда он вынужден был снова превращаться по сути в студента.

«Я играл роль студента с огромным удовольствием. Это, наверное, одна из немногих программ, с которыми я встречался в последние годы и по которой действительно было интересно учиться. Это был личный вызов. Каждый раз во время тренировок мне было очень интересно и содержательно. Учебный материал заставлял думать во время занятий и рефлексировать много раз после»,

– сказал Котюков. Другой выпускник, возглавивший Орловскую область бывший депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков, утвердительно ответил на вопрос газеты ВЗГЛЯД, сталкивались ли порой его коммунистические, левые убеждения с тезисами, звучащими из уст лекторов.

«Конечно, сталкивались. Но это была и возможность сравнить на экспертном уровне, прав ли я. С другой стороны, у меня теперь появилась возможность применить на практике свои подходы, свой взгляд на традиционные управленческие процессы», – заявил выпускник.

Лучшие российские и зарубежные преподаватели

Политолог Дмитрий Гусев отмечает, что для обучения использовались самые современные управленческие подходы и самые современные практики.

«Насколько я знаю, там были самые лучшие преподаватели – как российские, так и зарубежные. Система отбора, система тестов тоже опиралась на самые лучшие мировые технологии. Мировой опыт полностью учитывался», – сказал Гусев газете ВЗГЛЯД.

«Как я понимаю, будет еще набор, это системный проект. В рамках общекомплексного подхода, ведь есть еще и «Лидеры России» и другие проекты. Все они направлены на то, чтобы во власть приходили современные молодые люди, хорошо обученные и подготовленные. Это классно! Пусть продолжают. Считаю это очень важным», – добавил эксперт.

«Важно, что многие из выпускников уже получили высокие назначения и успели показать хорошие результаты на новом месте. Считайте, уже процентов двадцать из более чем 70 выпускников получили назначение. Уверен, будут еще назначения. Эти люди востребованы с точки зрения обновления кадрового потенциала страны», – подчеркнул Дмитрий Гусев.

Действительно, еще во время обучения управленческий потенциал слушателей был оценен высоко. Семерым из них президент Путин доверил руководство регионами – это Дмитрий Азаров (Самарская область), Глеб Никитин (Нижегородская), Андрей Травников (Новосибирская), Андрей Клычков (Орловская), Александр Бурков (Омская), Станислав Воскресенский(Ивановская) и Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ). Еще один слушатель возглавил правительство Дагестана – Артем Здунов, а его коллега по первому потоку Владимир Панов – город Нижний Новгород. Другие слушатели были повышены до уровня заместителей федеральных министров, замглавы «Почты России», еще один слушатель получил назначение в аппарат Совета Безопасности. То есть всего за время обучения получили назначения 13 слушателей.

Стоит отметить, что программа проводилась на высшем уровне по составу спикеров. Кроме Кириенко, который лично курировал проект, в роли учителей оказались ведущие российские государственные деятели: Антон Вайно, Игорь Шувалов, Дмитрий Козак, Сергей Лавров, Сергей Собянин, Эльвира Набиуллина и многие другие.

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Учеба была разбита на восемь «модулей», и проводилась она на базе трех ведущих университетов страны ­– РАНХиГС, Корпоративный университет Сбербанка, Московская школа управления «Сколково» и Высшая Школа Экономики. Среди преподавателей были и глава Сбербанка Герман Греф, и бывший глава Минфина Алексей Кудрин. Профессор Дэвид Карузо (Йельский университет) прочел, к примеру, лекцию «Эмоциональный интеллект». Про «Кибербезопасность и киберидентичность в глобальной цифровой экономике» рассказывал Дэвид Берч, приглашенный профессор Школы бизнеса в Гилфорде (Англия). А лекцию «Управление изменениями. Экономический контекст и глобальные тренды» читал Морис Саяс, профессор бизнес-школы IAE Aix-en-Provence (Франция).

В прошлом месяце слушатели прошли и зарубежную стажировку – в Китае, четыре дня посвятив лекциям в Городском университет Гонконга.

В рамках программы слушатели работали над проектами по 10 темам: межбюджетные отношения и региональное развитие, реформа госуправления, здравоохранение, кадры для экономики, справедливость, жилье и ЖКХ, дороги и инфраструктура, социализация молодежи, привлечение инвестиций и демография.

Куратор программы, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров согласился с тем, что многим из участников было тяжело переламывать себя и садиться за парту.

«Мне кажется, для большинства взрослых, состоявшихся людей это было непросто. Это преодоление. Но приятно, что все наши слушатели говорили о том, что готовы учиться, что они хотят учиться, что им интересно, они видят пользу. Они понимают, что в наше время невозможно двигаться вперед, не обучаясь постоянно, – рассказал он газете ВЗГЛЯД. – Не могу вспомнить ни одного преподавателя, чтобы он, выходя из аудитории, не сказал бы мне или коллегам «какая удивительная группа», не сказал бы, что это заинтересованная, яркая, живая, умная аудитория».

Комиссаров напомнил, на программу пришли люди с яркими лидерскими качествами, с амбициями, тем не менее, им удалось очень просто влиться в команду.

«Может, это удалось, в том числе, и потому, что мы включили какие-то элементы командообразования. Может, и вовсе не поэтому. Но они все настолько сдружились, что действительно теперь можно говорить об одной единой команде», – подытожил проректор.