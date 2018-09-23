Эксперт расценила лидерство Фургала на выборах как отражение запроса на обновление

«Лидерство Сергея Фургала по предварительным итогам второго тура губернаторских выборов не является неожиданностью», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Екатерина Соколова, комментируя голосование в Хабаровском крае. По ее мнению, результат свидетельствует о реальной конкуренции.

«Это о чем мы последнее время говорили – есть явный запрос на обновление лиц и подходов в региональном управлении», – объяснила руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова, комментируя предварительные итоги выборов в Хабаровском крае, где после обработки 80,05% протоколов лидирует кандидат от ЛДПР Сергей Фургал с 69,65% голосов.

«В принципе власть в последние годы отвечает на этот запрос на обновление – новые врио, которые были поддержаны президентом, показывали в большинстве кампаний более успешные результаты, а те главы регионов, которые находятся у власти не первый срок, должны не «почивать на лаврах» прошлых достижений, но учиться работать по-новому. За два года волны обновлений эта тенденция подтверждается», – сказала Соколова, добавив, что партийная принадлежность в данном случае не играет роли – президент поддерживает и губернаторов, представляющих оппозиционные партии. В этом плане, ЛДПР не могла оказаться исключением.

И такой результат свидетельствует о том, что есть конкуренция, есть честная процедура выбора, а не то чтобы – победил тот, на кого, условно говоря, ставил Кремль, отметила Соколова. «В данном случае Вячеслав Шпорт стал заложником ситуации, он оказался не готов меняться», – подчеркнула она.

Что же касается особенностей самого процесса голосования в Хабаровском крае, то оно, по мнению эксперта, отличалось в негативную сторону большим количеством нарушений, в основном со стороны штаба кандидата от ЛДПР Сергея Фургала.

«Ставки были достаточно высокие для Фургала. Запах неожиданно близкой победы заставляет нервничать. И в Приморье, и в Хабаровске мы видим примеры поведения элит, характерные для 1990-х годов, когда деньгами и угрозами решались политические вопросы», – объяснила Екатерина Соколова.

Кроме того, за последний год такой характерной приметой времени стали фейковые нарушения, отметила собеседница.

«Становится меньше реальных нарушений, и власть сделала большую ставку на контроль за чистотой выборов, на естественный результат. А оппозиции надо как-то поддерживать образ, что выборы нечистые, подтасованные и так далее. Поэтому, учитывая развитие интернета и уровень доверия к любой размещаемой в сети информации, очень много распространяется различных фейковых видео и тому подобного, чтобы привлечь внимание избирателя. Оно быстро разоблачается, но все равно первый эффект играет свою роль, поэтому это чисто технологический прием», – объяснила Соколова.

Впрочем, помимо ощутимо усилившегося контроля за чистотой выборов, был и другой позитивный момент.

«Значительно выше была явка – на 10 процентов больше, чем в первом туре. Яркое противостояние во втором туре оказалось привлекательным для избирателей. Кто эти избиратели? Те, кто хотят поддержать действующего губернатора? Или те, кто хотят обновления лиц и подходов в управлении, как мы видели в других регионах, где уверенно победили новые врио глав, причем от разных партий, покажут итоги выборов. Скорее, на выборах люди выражали желание изменений», – подчеркнула Соколова.

Как отметил в интервью ТАСС член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. «Первое, что меня поразило, это массовое распространение агитационных материалов в день тишины, это, конечно, прямое нарушение, – сообщил Григорьев, добавив, что материал был на центральной площади Хабаровска на уличном экране с материалами о Фургале. «Самый большой экран, самая большая площадь, это явное, грубое нарушение. Кроме того, по городу ездили автомобили, на которых были размещены листки с фотографией Фургала» – возмутился член ОП.

Григорьев сообщил, что в ОП поступила информация, согласно которой представители Фургала угрожали первому заместителю главы Комсомольского района Игорю Касаткину, требовали от него «обеспечить голосование в поддержку Фургала», сообщает ФАН.

Помимо этого, на сайте «Карта нарушений» была опубликована жалоба на «принуждение избирателей, подвоз или нарушение тайны голосования». В тексте жалобы говорится, что наблюдатель от ЛДПР находился прямо около урны для голосования, внимательно отслеживая волеизъявление. Заявитель указывает, что днем ранее этого же наблюдателя от ЛДПР видели разговаривающим «с асоциальными элементами».

Ранее в Сети появилась запись разговора, в ходе которого неизвестный предлагает заплатить 1,5 тыс. рублей за фотографию заполненного бюллетеня в поддержку «правильного кандидата» на выборах губернатора в Хабаровском крае, уточняя, что деньги предлагаются только в том случае, если выбран не кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт.

Напомним, в Хабаровском крае прошел второй тур выборов губернатора региона. Работали 790 избирательных участков, в том числе на вокзале и в аэропорту. На голосовании присутствовали около 1,5 тыс. наблюдателей. На пост губернатора Хабаровского края претендовали Вячеслав Шпорт и Сергей Фургал.