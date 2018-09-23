В Хабаровском крае началось голосование во втором туре выборов губернатора

Избирательная комиссия Хабаровского края сообщила о старте голосования во втором туре выборов губернатора региона; избирательные участки открылись в 8.00 (01.00 мск).

В избиркоме уточнили, что в регионе образован 781 избирательный участок постоянного характера и временные: по одному в хабаровском аэропорту и на железнодорожном вокзале, семь участков – на судах, еще два – для военнослужащих, передает ТАСС.

На участках будут работать более 7,8 тыс. членов избирательных комиссий.

Голосование будет проходить до 20.00 местного времени (13.00 мск).

Проведение второго тура на выборах губернатора в Хабаровском крае стало необходимым, поскольку в единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов не получил более 50% голосов: кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Фургал тогда набрал 35,81% голосов избирателей, а кандидат от «Единой России», действующий глава региона Вячеслав Шпорт – 35,62%.

Кроме того, в воскресенье второй тур выборов губернаторов состоится во Владимирской области, где за пост губернатора поборются действующая глава региона Светлана Орлова от «Единой России» и Владимир Сипягин от ЛДПР. Участки откроются в 08.00 мск и закроются в 20.00 мск.

В первом туре выборов губернатора Владимирской области Орлова набрала 36,42% голосов избирателей, а депутат законодательного собрания области Сипягин – 31,19%. Явка избирателей составила 32,96%.

Подготовка ко второму туру в регионе, по данным облизбиркома, проходила в целом спокойно, без заявлений кандидатов о нарушениях. Оба кандидата вели активную работу с избирателями накануне второго тура.

В этот же день голосование должно было пройти в Хакасии, однако его перенесли на 7 октября ввиду того, что действующий глава республики Виктор Зимин снял свою кандидатуру.

Второй тур голосования назначается в том случае, если ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, необходимых для победы. В единый день голосования 9 сентября такая ситуация сложилась в Хабаровском крае, Республике Хакасия, Владимирской области и Приморском крае.

Победителями второго тура станут кандидаты, набравшие большинство голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Руководителей регионов избирают на пять лет, по закону запрещается занимать эту должность более двух сроков подряд.