На выборах в Хабаровском крае обработано 80% бюллетеней

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23 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:40  |  vz.ru
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Почему отличник российской экономики «снизил успеваемость»

Сельское хозяйство перестало быть драйвером роста российской экономики Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Сельское хозяйство в последние годы показывало прекрасный рост. Во многом благодаря именно его успехам российская экономика выдержала все свалившиеся на нее проблемы – и санкции, и обвал нефтяных цен. Однако август стал точкой отсчета новой реальности – АПК ушел в минус. Что вернет его на путь роста? Подробности...
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Американские заблуждения сближают Китай и Россию

Китайский министр обороны Вэй Фэнхе на учениях в России вместе с Владимиром Путиным и Сергем ШойгуФото: Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin/Reuters
Китай потребовал от США отменить санкции, введенные против китайского генерала за покупку у России С-400 и Су-35. Стремясь наказать Москву, Вашингтон продолжает делать, по сути, прямо противоположное – укреплять российско-китайский альянс. Причиной этому стало распространенное среди американских элит заблуждение. Подробности...
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В Москве выберут «эталон успешного человека» 50+

Чемпионат «Навыки мудрых» дает пожилым людям новые возможности для самореализацииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Москве в субботу начался финал I Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых». Профессионалы со всей страны съехались в Москву, чтобы продемонстрировать умения в своей сфере. Одна из целей чемпионата – сломать общественный стереотип, будто предпенсионный возраст не нужен рынку труда. Подробности...
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У «тайного» плана Украины по Донбассу оказалось двойное дно

По мнению наблюдателей, Украина хочет воспользоваться «голубыми касками» для оккупации ДонбассаФото: Blinkcatcher/Global Look Press
Киев и страны Запада подготовили для ООН план из трех пунктов по урегулированию конфликта в Донбассе, рассказал глава МИД Украины Павел Климкин. По мнению разобравших «тайный план» экспертов, он фактически демонтирует всю структуру ДНР и ЛНР. Есть ли у него хоть какие-то перспективы на осуществление и какие цели на самом деле преследуют в Киеве? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Четыре причины популярности Абэ

Николай Мурашкин, эксперт клуба «Валдай», научный сотрудник Института Азии Унивеситета Гриффита (Австралия)
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сохранил свой мандат еще на три года. У популярности Абэ много причин – как системных, так и конъюнктурных. Но остаются открытыми вопросы о дальнейших этапах «абэномики» и внешней политике – в том числе отношениях с Москвой. Подробности...

Советская власть не только боролась с предателями, но и создавала их

Дометий Завольский, историк-архивист
С июня по сентябрь проходят ежегодные марафоны ненависти к России со стороны ее соседей. Сегодня белорусские змагары напомнят ей о «совместном параде Красной Армии и Вермахта в Бресте». Подробности...
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Как беззаконие Ельцина помогло России

Антон Крылов, журналист
Как без 22 июня не было бы 9 мая, так и без указа № 1400 не было бы столкновений в октябре 1993 года. Однако этот очевидно антиконституционный шаг Ельцина дал нашей стране кое-что важное. Подробности...
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    19-летняя девушка стала символом русских сварщиков

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    Что киевские раскольники хотят отобрать у РПЦ

    Россия обвинила Израиль в катастрофе Ил-20 с 15 военнослужащими

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      Путин пострелял из снайперской винтовки

      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
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      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

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          На выборах в Хабаровском крае обработано 80% бюллетеней

          23 сентября 2018, 17:57

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал во втором туре выборов губернатора региона лидирует с результатом в 69,65% голосов после обработки 80,05% протоколов, следует из данных ЦИК.

          У Фургала 69,65% голосов, у действующего губернатора Вячеслава Шпорта 27,81%, передает РИА «Новости».

          Между тем, данные exit-poll указывали на лидерство Шпорта на выборах с результатом 57% голосов.

          В Хабаровском крае в воскресенье прошел второй тур выборов главы региона.


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