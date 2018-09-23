На выборах в Хабаровском крае обработано 80% бюллетеней

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал во втором туре выборов губернатора региона лидирует с результатом в 69,65% голосов после обработки 80,05% протоколов, следует из данных ЦИК.

У Фургала 69,65% голосов, у действующего губернатора Вячеслава Шпорта 27,81%, передает РИА «Новости».

Между тем, данные exit-poll указывали на лидерство Шпорта на выборах с результатом 57% голосов.

В Хабаровском крае в воскресенье прошел второй тур выборов главы региона.