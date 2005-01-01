Озвучены результаты exit-poll по итогам второго тура выборов в Хабаровском крае

Во втором туре выборов главы Хабаровского края действующий губернатор Вячеслав Шпорт получает 57% голосов, его соперник от ЛДПР Сергей Фургал – 43%, следует из данных exit-poll.

«Шпорт – 57%, Фургал – 43%», – приводит ТАСС сообщение коммуникационной группы «Медиатехнологии», которая проводила опрос граждан при выходе с избирательных участков.

Явка по данным на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 42,79%.

Напомним, в Хабаровском крае проходит второй тур выборов губернатора. Работают 790 избирательных участков, на которых присутствуют около 1,5 тыс. наблюдателей. В первом туре победителя выявить не удалось, во второй тур вышли Шпорт и Фургал.